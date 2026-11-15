У Празі близько 400 тисяч людей вийшли на протест проти уряду

У столиці Чехії Празі близько 400 тисяч людей зібралися, щоб висловити протест проти уряду, який планує обмежити демократичні норми, зокрема щодо незалежності суспільного мовника.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zprávy.

За словами організаторів, це найбільший такий захід у чеській історії. Люди висловлювали незгоду з планами уряду щодо націоналізації засобів масової інформації суспільного мовлення. За словами голови об’єднання Мікулаша Мінара, на недільну акцію прибуло від 350 до 450 тисяч людей. "Це найбільша акція на рівнині Летна за останні 37 років, ще з 1989-го", – сказав Мікулаш Мінар.

Як пише Idnes, громадська організація "Мільйон миттєвостей за демократію" вимагає від урядової коаліції відсторонити Томіо Окамуру від посади голови Палати депутатів та усунути політичний рух "Свобода і пряма демократія" (SPD) від міністерства оборони. Вона також закликала уряд до діалогу та до відкликання закону, що скасовує ліцензійні збори. А ще – виступила проти зменшення фінансування суспільних ЗМІ. Організатори називають це найбільшим громадським зібранням в історії незалежної Чехії.

"Чеський народ повстав проти ухвалення ключових законів таємно, поспіхом і без обговорення. Дехто з присутніх тут уже вп’яте, адже вони стояли тут ще в 1989 році", – сказав Мікулаш Мінар.

Протестувальники звинувачують главу уряду Андрея Бабіша у брехні та поганому керівництві. Сам Бабіш у відповідь зазначив, що поважає право людей на протест, але не погоджується з причинами демонстрації, не вважає їх правдивими.

"Система фінансування змінюється, ніхто не хоче контролювати суспільні ЗМІ, ніхто не хоче вказувати їм, що вони мають говорити й робити, ніхто не хоче їх націоналізувати. Ми робимо це тому, що ця система вже застаріла, і таким самим шляхом сьогодні йде більшість країн Європи", – сказав прем’єр-міністр щодо рішення зменшити фінансування суспільного мовника.

Нагадаємо, у неділю в столиці Чехії Празі десятки тисяч чехів вийшли на протест проти плану уряду скоротити плату за користування суспільними ЗМІ та перенаправити фінансування до державного бюджету.

Більше про це читайте у статті: Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити.