Принц Гаррі відвідав Ігри Нескорених у Львові

Принц Гаррі відвідав на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові та особисто підтримав наших воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games і вже неодноразово підтримував українських ветеранів на змаганнях.

"За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році", – написав Козицький.

Цьогоріч на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України.

Нагадаємо, принц Гаррі приїжджав в Україну 24 квітня 2026 року та взяв участь у Київському безпековому форумі. Серед іншого, у своєму виступі він закликав США, як одного з гарантів Будапештського меморандуму, проявити своє лідерство у підтримці України.

Він також відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини.