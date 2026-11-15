Принц Гаррі відвідав Ігри Нескорених у Львові
Новини — Неділя, 15 листопада 2026, 19:53 —
Принц Гаррі відвідав на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові та особисто підтримав наших воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games і вже неодноразово підтримував українських ветеранів на змаганнях.
"За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році", – написав Козицький.
Цьогоріч на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України.
Нагадаємо, принц Гаррі приїжджав в Україну 24 квітня 2026 року та взяв участь у Київському безпековому форумі. Серед іншого, у своєму виступі він закликав США, як одного з гарантів Будапештського меморандуму, проявити своє лідерство у підтримці України.
Він також відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини.