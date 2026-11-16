Сікорський зауважив, що поки Кремль прагне завоювань 11 млн росіян не мають туалету вдома

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд Росії більше переймається завоюванням іноземних міст, ніж проблемами власного населення, зокрема відсутністю туалетів удома у мільйонів росіян.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський зазначив, що нещодавні вимоги Кремля вкотре продемонстрували особливість політичної культури РФ.

"Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету", – переконаний очільник МЗС Польщі.

Раніше Сікорський застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ультиматум Росії щодо "європейської архітектури безпеки" повторює вимоги Кремля, які передували вторгненню РФ у Грузію та повномасштабному вторгненню в Україну.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.