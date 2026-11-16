Шведські центристи вирішили формувати уряд з соціал-демократами

Центристська партія Швеції ухвалила рішення продовжити переговори щодо формування уряду з лідеркою соціал-демократів Магдаленою Андерссон, підтримавши її кандидатуру на посаду прем’єр-міністра після незначної перемоги її партії на вересневих виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Центристська партія на чолі з Елізабет Танд Рінгквіст, яка фактично отримала право обирати, хто стане на чолі нового уряду, після розгляду пропозицій від "Поміркованих" чинного прем’єра Ульфа Крістерссона та соціал-демократів на чолі з Магдаленою Андерссон обрала останніх як партнерів у формуванні коаліції.

Танд Рінгквіст у неділю заявила, що вирішила підтримати пропозицію Андерссон, оскільки вона найбільше відповідає цілям її партії щодо створення робочих місць, боротьби зі зміною клімату та підтримки системи соціального забезпечення.

Ця заява відкриває шлях для коаліції з чотирьох партій – соціал-демократів, центристів, "Зелених" та "Лівих". Однак залишаються серйозні перешкоди у вигляді відмови Танд Рінгквіст допустити Ліву партію до уряду через розбіжності щодо економічної політики, а також відмови "Лівих" підтримувати будь-який уряд, до складу якого вони не входять. Андерссон заявила, що хоче сформувати уряд разом із центристами та "Зеленими" за зовнішньої підтримки Лівої партії.

Водночас чинний глава уряду Ульф Крістерссон наразі має офіційне доручення спікера парламенту очолити переговори щодо формування уряду і має прозвітувати про свої успіхи у вівторок, 17 листопада.

Після цього спікер вирішить, чи виносити кандидатуру Крістерссона на голосування в парламенті.

Наразі відбулося два невдалі голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра: одне – щодо Андерссон, інше – щодо Танд Рінгквіст. До того, як доведеться оголосити нові парламентські вибори, можна провести щонайбільше чотири невдалі голосування.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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