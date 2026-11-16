Британська субмарина з ракетами Trident встановила рекорд тривалості бойового патрулювання

Підводний човен британських Королівських ВМС, оснащений ядерними ракетами Trident, повернувся на свою шотландську базу після рекордних 217 днів, проведених під водою на патрулюванні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Екіпаж HMS Vengeance чисельністю 140 осіб провів цей час майже в повній ізоляції під водою. Підводний човен вирушив із бази Фаслейн поблизу міста Геленсбург 12 квітня. Це було найдовше підводне розгортання британського військового корабля такого типу.

За останні роки звичайна тривалість патрулювання британських атомних підводних човнів класу Vanguard, озброєних балістичними ракетами, зросла більш ніж удвічі. Тепер шестимісячні патрулювання стали звичним явищем через нестачу справних підводних човнів, придатних до виходу в море. Раніше патрулювання зазвичай тривало три місяці.

Очікувалося, що HMS Vengeance повернеться до Фаслейна ще позаминулими вихідними.

Однак, за повідомленнями, повернення затрималося через те, що підводний човен, який мав заступити його на патрулювання, був змушений повернутися на базу для усунення технічної несправності.

Минулого тижня на конференції в Осло глава Королівського військово-морського флоту, адмірал сер Гвін Дженкінс, відзначив відданість підводників справі забезпечення безпеки НАТО.

Водночас він заявив, що Велика Британія повинна краще дбати про технічне обслуговування свого флоту.

Попередній рекорд безперервного підводного патрулювання Королівського флоту, як повідомляється, був встановлений кораблем Vanguard у квітні, коли він повернувся до Фаслейна після 205 днів відсутності.

З 1969 року Велика Британія завжди мала принаймні один підводний човен, озброєний балістичними ракетами, який патрулював море, щоб забезпечити "ядерне стримування".

Логіка полягає в тому, що якби Велика Британія зазнала ядерного нападу, вона могла б завдати удару у відповідь по агресору.

Нагадаємо, у березні 2025 року тогочасний прем’єр Британії Кір Стармер здійснив перший за понад 10 років візит на атомну субмарину.

У 2024 році в Британії провалилось випробування ракети Trident.