Україна вітає рішення Естонії закрити всі пункти пропуску з Росією

Україна вітає рішення Естонії про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Україна висловлює повну солідарність з Естонією у зв’язку зі спробою підпалу естонської оборонної компанії Threod Systems.

"Нападаючи на європейську оборонну компанію, Росія демонструє, наскільки далеко вона готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи та перешкодити наданню військової підтримки Україні", – наголосив Сибіга.

Він висловив похвалу естонським службам безпеки за їхню швидку та ефективну реакцію та закликав до скоординованих дій для протидії російським диверсіям, посиленню тиску на Москву та забезпеченню відповідальності за такі дії.

"Кожен такий напад повинен мати реальні наслідки для агресора. Рішення Естонії закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня є чітким сигналом про те, що ворожі дії мають конкретні наслідки. Ми вітаємо цей рішучий крок, спрямований на зміцнення безпеки Естонії", – наголосив Сибіга.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна повідомив 15 листопада, що Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією внаслідок інциденту зі спробою диверсії на оборонному підприємстві.

14 листопада в Естонії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє дрони, здійснили невдалу спробу влаштувати диверсію – в МЗС країни звинуватили в цьому Росію.