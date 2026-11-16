В Молдові прокоментували прибуття "лідера" Придністров'я, підтвердивши заборону на його виїзд

В уряді Молдови заявили, що "глава" невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський, який напередодні прибув у Міжнародний аеропорт Кишинева, понесе наслідки свого нещодавнього візиту до Москви, зокрема отримає заборону на виїзд з країни строком на п’ять років.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на речника уряду, передає "Європейська правда".

Речник уряду Думітру Чоріч підтвердив прибуття Красносельського до Кишинева. Він також уточнив, що після проходження контрольних процедур Красносельський "зіткнеться з наслідками нещодавнього інциденту в Москві, зокрема з забороною на виїзд із країни через пункти пропуску на державному кордоні Республіки Молдова строком на п’ять років".

Слід зазначити, що юридичних підстав заборонити виїзд "лідеру" Придністров'я немає. Красносельський не має громадянства Молдови, тому цій забороні мали передувати або покарання у вигляді позбавлення волі, або кримінальна справа з оголошенням у розшук або застосуванням запобіжного заходу, або ж заборона, встановлена в рамках виконавчого провадження.

Заборону на виїзд було накладено після того, як "лідер" Придністров'я поїхав до Москви, де отримав відзнаку від правителя Кремля Владіміра Путіна та заявив, що Придністровський регіон є частиною "русского міра".

По прибуттю до Кишинева Красносельського повели на другий поверх Кишинівського аеропорту, де розташовані кабінети для допиту та огляду. Як повідомляє видання "МОСТ", він покинув аеропорт за чотири години після завершення свого рейсу.

5 листопада, конституційна влада Кишинева оголосила про заборону Вадиму Красносельському виїжджати з Республіки Молдова протягом п’яти років після його візиту до Путіна.

Більше про це читайте у статті: Життя в Молдові як покарання. Чому Кишинів погрожує лідеру Придністров’я та хто очолить регіон