У Молдові довелось пояснювати, що над Кишиневом літали не дрони, а чеські літаки

У небі над Кишиневом увечері 15 листопада помітили три літальні апарати, які виявилися легкомоторними літаками, що прибули з Чехії, однак у соцмережах поширювали інформацію, що ймовірно над містом кружляють дрони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Newsmaker.

Орган цивільної авіації виступив із роз’ясненнями після того, як у соціальних мережах з’явилися кадри та повідомлення про нібито присутність безпілотників над Кишиневом.

За даними відомства, це були три літаки типу SR-20, що летіли з чеського міста Брно.

У зоні очікування у них виникли труднощі з прийомом сигналу GPS, що ускладнило визначення їхнього місцезнаходження. Авіадиспетчери скоординували дії екіпажів під час заходу на посадку, і всі три повітряні судна успішно приземлилися в Міжнародному аеропорту Кишинева.

У відомстві також уточнили, що протягом дня в повітряному просторі Республіки Молдова виконував польоти з картографування та аерофотозйомки ще один легкомоторний літак.

"Зазначені повітряні судна не є дронами. Відомство закликає громадян отримувати інформацію з офіційних джерел та утримуватися від поширення неперевірених відомостей, які можуть викликати необґрунтовану тривогу", – йдеться в повідомленні, опублікованому Органом цивільної авіації ввечері 15 листопада.

Зазначимо, 11 листопада у контексті масштабних атак Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

12 листопада у Молдові, у Штефан-Водському районі, виявили уламки безпілотного літального апарату серед виноградників.