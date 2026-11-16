Каллас про мирні переговори з Росією: ми повинні починати з припинення вогню

Вимоги Росії, які вона виставляє до України під час перемовин щодо мирного врегулювання, є абсурдними, а першочерговим завданням переговорної команди має бути досягнення припинення вогню.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада.

Каллас переконана, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.

"Я не думаю, що російські вимоги є серйозними. Це абсурдні вимоги, які вони висунули. Тож якщо це привід продовжувати війну, щоб спричинити якомога більше руйнувань, ми повинні наполягати на тому, щоб переговорна команда, якою б вона не була, домагалася припинення вогню", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що команда ЄС має добитися припинення вогню до початку детальних переговорів з Росією.

"Припиніть це, і тоді ми зможемо сісти за стіл переговорів та домовлятися про мирну угоду", – наполягає головна дипломатка ЄС.

Відповідаючи на запитання про склад європейської переговорної команди, Каллас наголосила, що рішення належить лідерам ЄС, однак вона продовжить працювати над змістовною частиною переговорів.

"Це вирішили лідери, тож це їхнє рішення. Але, як я вже сказала, я щомісяця зустрічаюся з міністрами закордонних справ. У мене є експерти в Європейській службі зовнішніх дій, які знають попередні переговори та є експертами з питань Росії. Тому я можу продовжувати працювати над змістом, щоб увага залишалася також на змісті переговорів", – сказала Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше головна дипломатка ЄС Каллас висувала свою кандидатуру як єдиного європейського перемовника з Росією щодо завершення російсько-української війни, посилаючись на свої повноваження представляти Євросоюз, визначені під час її призначення у 2024 році.

Каллас також нагадала, що разом із міністрами закордонних справ ЄС підготувала перелік "максимальних вимог у відповідь на максимальні вимоги Росії". Цей перелік передбачає, зокрема, виведення російських військ з усіх країн, у яких Росія наразі утримує свої війська.

"У нас є важелі впливу – це наші санкції, це заморожені активи", – заявила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 16 листопада має внести до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

Напередодні ЗМІ стало відомо про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв про небезпеку перегляду архітектури безпеки в Європі, якого прагне Росія.