Коментуючи майбутню зустріч лідерів США, Росії та Китаю, що відбудеться цього тижня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що за столом переговорів у такому форматі має сидіти ЄС, а не РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський сказав, прибувши у понеділок на засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Глава МЗС Польщі зазначив, що вважає неправильним приписувати Росії роль глобальної наддержави, якою вона вже давно не є.

"Це має бути зустріч у форматі "трикутника": Китай, Сполучені Штати, Європейський Союз", – сказав Сікорський.

Напередодні Сікорський заявив, що уряд Росії більше переймається завоюванням іноземних міст, ніж проблемами власного населення, зокрема відсутністю туалетів удома у мільйонів росіян.

У п’ятницю в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе спільну зустріч із лідером Китаю і правителем Росії під час саміту в Китаї.

Речник правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.