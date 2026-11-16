У Литві розпочався безстроковий страйк вчителів, участь беруть понад 200 шкіл

У понеділок по всій Литві розпочався безстроковий страйк працівників освіти, в якому беруть участь близько 4 тисяч педагогів з 220 навчальних закладів.

Про це повідомляє LRT, з посиланням на заяву очільника Литовської профспілки працівників освіти (LŠDPS) Андріуса Навіцкаса, пише "Європейська правда".

За словами глави профспілки, страйк педагогів планується продовжувати до ухвалення бюджету на наступний рік у Сеймі; дата цієї процедури буде визначена після обговорення, яке відбудеться на початку грудня.

"Зараз доцільно привернути увагу, коли бюджет перебуває на розгляді. А чи буде доцільно продовжувати страйк згодом, це ми ще обговоримо", – сказав він.

Навіцкас заявив, що початок понеділкового страйку був одним з наймасштабніших з огляду на кількість шкіл, які приєдналися до акції.

LŠDPS оголосила безстроковий страйк через незгоду з урядом щодо більшого підвищення заробітної плати у 2027 році.

Профспілка вимагає збільшити коефіцієнти посадової зарплати педагогічних працівників щонайменше на 10% та вжити конкретних заходів, щоб середня заробітна плата вчителів досягла 130% від середньої заробітної плати в країні. За даними LŠDPS, для виконання цих вимог додатково знадобиться 78,5 млн євро.

Згідно з проєктом бюджету на наступний рік, запропонованим урядом, для вчителів заплановано підвищення заробітної плати на 7,56% (92–152 євро "на руки"), на це передбачено 245 млн євро.

"Уряд і міністерство мають усвідомити, що громадянська сила вчителів зросла, і не можна маніпулювати, нібито домовляючись із профспілками, які, можливо, й не представляють вчителів, а іноді більше відстоюють позицію міністерства. Більше не вдасться водити вчителів за ніс", – наголосив Навіцкас.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс минулого тижня наголосив, що нікому іншому заробітну плату не підвищують настільки, як вчителям. Він закликав педагогів дотримуватися поміркованості.

За даними Міністерства освіти, науки та спорту, у другому кварталі цього року середня заробітна плата вчителя становила 3131 євро до оподаткування, або 1894 євро "на руки". Загальний середній розмір заробітної плати в країні – відповідно 2616 та 1588 євро.

Минулого тижня в Іспанії до загального страйку проти житлової кризи долучилися 4 мільйонів іспанських робітників – приблизно п’ятої частини всієї робочої сили.

Напередодні у Празі близько 400 тисяч людей зібралися, щоб висловити протест проти уряду, який планує обмежити демократичні норми, зокрема щодо незалежності суспільного мовника.