500 генераторів, понтонні мости і автобуси: у Єврокомісії розкрили вміст нової допомоги Україні

Єврокомісарка з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Аджа Лябіб повідомила, що ЄС допоможе Україні передачею 500 генераторів, чотирьох понтонних мостів та 200 автобусів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок.

За словами Лябіб, Росія систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі України – системах опалення, водопостачання та електромережах, перетворюючи зиму на зброю.

"Вони хочуть змусити Україну підкоритися, заморозивши її. Але ми не дозволимо, щоб це сталося. Я двічі контактувала із прем’єр-міністром України. Ми провели відеоконференцію з прем’єр-міністром Корецьким минулого тижня, і разом обговорили, як ми можемо допомогти Україні пережити зиму", – сказала Лябіб.

За її словами, на додаток до виділених у вересні 20 мільйонів євро, ЄС передасть Україні 500 генераторів та допоможе з облаштуванням укриттів. Окрім того, ЄС допоможе доставити чотири понтонні мости з Норвегії та 200 автобусів із Франції.

"Але, звісно, ми маємо зробити більше. І у нас є три пріоритети. По-перше, нам потрібна солідарність через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу, ще більше солідарності. Нам також потрібні двосторонні угоди, щоб допомогти Україні заповнити прогалини в її системі протиповітряної оборони. І нам, звичайно, потрібна посилена безпека в Чорному морі для захисту світової торгівлі та продовольчої безпеки", – сказала Лябіб.

Повідомлялось, що Корецький у понеділок, 16 листопада, проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити потреби України на зимовий період.