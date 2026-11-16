Австрія представила пропозицію щодо мандата європейської команди на перемовинах з РФ

Австрія представила пропозицію щодо мандата європейської команди на переговорах про мир в Україні, яка охоплює чотири напрямки.

Про це заявила глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер, прибувши у понеділок на засідання Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє "Європейська правда".

Австрійська дипломатка привітала рішення Європейської ради щодо погодження європейської команди перемовників на переговорах про завершення війни в Україні.

Вона додала, що зараз важливо знову перевести дискусію на цю тему на рівень міністрів закордонних справ та наділити команду перемовників конкретним мандатом.

"З цією метою ми, Австрія, заздалегідь подали документ, у якому викладено цілком конкретну пропозицію щодо змістовного мандата – тобто не питання "хто", а питання конкретного "що" (має обговорювати європейська команда. – Ред.)", – сказала Майнль-Райзінгер.

Вона зазначила, що австрійська пропозиція ґрунтується на чотирьох "стовпах".

"Це політичний напрямок; це напрямок, що стосується питань безпеки, в тому числі моніторингу, дотримання перемир’я; це гуманітарний напрям, щоб об’єднати зусилля для підтримки України, особливо взимку, а також, наприклад, повернути викрадених дітей; і, зрештою, це економічний напрям – питання того, як ми можемо використовувати санкції чи інші економічні заходи як важелі для переговорів", – сказала Майнль-Райзінгер.

Вона наголосила, що цю дискусію необхідно провести зараз, щоб уже на наступному засіданні Ради можна було ухвалити конкретний змістовний мандат.

Нагадаємо, 13 листопада глава Євроради Антоніу Кошта повідомив, що лідери Європейського Союзу погодили формат представництва Європи на майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. На перемовинах будуть присутні представники інституцій ЄС і країн Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща).

Також Кошта пояснив, чому лідери вирішили делегувати на переговори про мир в Україні команду, а не одного представника.