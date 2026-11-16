Глава МЗС Німеччини: підтримка України не повинна лягати на плечі лише кількох держав-членів

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наполягає на позиції Берліна, що підтримка України має бути спільною відповідальністю всіх країн ЄС, а не лише кількох держав-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у понеділок після прибуття на засідання Ради ЄС у закордонних справах.

За словами Вадефуля, відповідальність за безпеку та стабільність у Європі означає подальшу підтримку України.

"Тому сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо підготувати Україну до чергової суворої зими у час війни. Для цього потрібна додаткова підтримка, зокрема в галузі енергопостачання та протиповітряної оборони; для цього потрібен справедливий розподіл навантаження", – заявив Вадефуль.

Він наголосив, що підтримка України є спільним європейським завданням. "Вона не повинна лягати на плечі лише кількох держав-членів", – сказав очільник МЗС Німеччини.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що фінансування України у 2027 році, а також пізніше, є спільним завданням для усіх країн-членів ЄС та має вирішуватись у рамках переговорів щодо довгострокового бюджету блоку.

Відомо, що Болгарія, Чехія, Словаччина та Угорщина не бажають брати участь забезпечення фінансової підтримки України в наступні роки.

Позицію Мерца підтримує канцлер Австрії Крістіан Штокер.

Також в Ірландії підтримали вимогу Мерца щодо фінансової допомоги Україні від ЄС.