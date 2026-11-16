Рада ЄС схвалила виділення Україні рекордних майже 8 млрд євро

Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це у Раді ЄС повідомили журналістам 16 листопада, пише "Європейська правда".

З цієї суми близько 5 млрд євро надійдуть із коштів, передбачених у межах кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) у 2026 році. Це найбільший одноразовий транш, який ЄС коли-небудь надавав Україні в межах цієї програми.

Виплата стала можливою після того, як Україна виконала понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в низці ключових сфер, зокрема судовій системі, боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринках, управлінні державними активами, розвитку людського капіталу, бізнес-середовищі, децентралізації та регіональній політиці, енергетиці, агропродовольчому секторі, цифровій трансформації та захисті довкілля.

Фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, сприяти її відновленню та модернізації, забезпечити безперебійну роботу державного управління і підтримати зусилля країни з проведення реформ.

Виплати здійснюються відповідно до Плану України (Ukraine Plan), у якому викладено стратегію відновлення, відбудови та модернізації, а також графік впровадження реформ, загалом узгоджених із цілями України щодо вступу до ЄС.

Водночас, як повідомляла "ЄП", Єврокомісія пропонує виділити Україні 8,04 млрд євро за програмою Ukraine Facility – на 264,6 млн євро менше, ніж просив Київ, через неповне виконання умов.

Як повідомили "ЄвроПравді" інформовані джерела в ЄС, після вирахування коштів в рахунок погашення раніше виплаченого авансу, до виплати Україні буде припадати біля 7,8 млрд євро.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility. "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.