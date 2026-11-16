У Польщі затримали трьох підлітків, підозрюваних у підготовці теракту

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали трьох поляків – 16-річного підлітка та двох 17-річних – пов’язаних із міжнародним неонацистським угрупованням та підозрюваних у підготовці до нападу.

Як передає "Європейська правда", про це в X повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

Як зазначається, затримані підлітки не лише пропагували нацистську та фашистську ідеологію, а й вже вживали заходів, спрямованих на вчинення злочинів терористичного характеру.

Слідство встановило, що двоє 17-річних через інтернет-месенджери обмінювалися інформацією про саморобне виготовлення вибухових речовин, конструювання імпровізованої вогнепальної зброї та виробництво піротехнічних матеріалів для безпосереднього здійснення дій терористичного характеру.

Під час обшуку приміщень, які займав один із підозрюваних, правоохоронці вилучили хімічні речовини, що можуть використовуватися для виготовлення вибухових речовин.

За рішенням суду двоє 17-річних були поміщені під варту, а їхній 16-річний товариш – у притулок для неповнолітніх.

Розслідування у цій справі веде Регіональна прокуратура в Гданську.

Минулого тижня співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

Цього місяця Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало шістьох осіб – п’ятьох поляків та громадянку РФ – за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі Росії матеріалів військового призначення.