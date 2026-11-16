У Парижі 4 грудня проведуть конференцію щодо боротьби з російським "тіньовим флотом"

Франція планує провести міжнародну конференцію, присвячену боротьбі з російським "тіньовим флотом".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада, пише "Європейська правда".

Конференцію щодо боротьби з російським "тіньовим флотом" планують провести у Парижі 4 грудня.

"Слід зазначити, що 4 грудня цього року, на прохання президента Франції, я прийматиму в Парижі міжнародну конференцію, присвячену боротьбі з російським "тіньовим флотом", – сказав Барро.

Про це глава МЗС Франції заявив у контексті важливості запровадження нового пакета санкцій про росіян та російських підприємств. Зокрема, на думку Барро, важливим є внесення до санкційного списку нафтового термінала в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 16 листопада має внести до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

Європейська комісія презентує комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії до наступного саміту лідерів ЄС, який відбудеться 26-27 листопада в Брюсселі.