Глава МЗС Естонії: нова архітектура безпеки – це позбутися "сірих зон" між ЄС, НАТО і РФ

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що для тривалого миру в Європі необхідно позбутися "сірих" та нейтральних зон між ЄС і НАТО з одного боку та Росією – з іншого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, прибувши на засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада.

Міністр зазначив, що пропозиція про повернення НАТО до кордонів 1997 року, яку, за даними ЗМІ, висунула російська сторона під час переговорів в Абу-Дабі, є неприпустимою.

"Ми не можемо обговорювати з Путіним нашу безпеку, бо справжня загроза агресії полягає саме в ньому самому. Тож як ви можете обговорювати свою безпеку, безпеку своєї родини з тим, хто планує на вас напасти? Ніяк", – зазначив Тсахкна.

Глава МЗС Естонії переконаний, що в Європі не має існувати "сірих зон" біля Росії, оскільки це навпаки заохочує Москву до агресії.

"Але ми знаємо, що нам потрібно, щоб досягти тривалого миру. А саме – позбутися цих "сірих зон" або зон нейтралітету між Росією, НАТО та Європейським Союзом, оскільки це завжди було заохоченням для Росії продовжувати агресію в Європі. Ось така і є нова архітектура безпеки", – наголосив дипломат.

Він додав, що Європа має бути більш впевненою в собі і не дозволяти нікому вирішувати замість неї її майбутнє, щоб не допустити "Ялти 2.0".

Міністр зазначив, що Естонія ніколи не прийме мирної угоди, яка передбачатиме зміни кордонів НАТО.

"Це не мирний план, якщо є намір відсунути НАТО назад, щоб вигнати Фінляндію з НАТО. Тож це не той план. Естонія ніколи не обговорюватиме такого плану. Тож це не план миру. План миру потребує послідовності. Послідовність полягає в припиненні вогню, а потім – у переговорах між Росією та Україною. А потім – у наданні гарантій безпеки одночасно. І потім – у створенні умов для тривалого миру та справедливості", – підсумував Тсахкна.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що вимоги Росії, які вона виставляє до України під час перемовин щодо мирного врегулювання є абсурдними, а першочерговим завданням переговорної команди має бути досягнення припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський заявляв про небезпеку перегляду архітектури безпеки в Європі, якого прагне Росія