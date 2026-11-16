Литва передала США пропозиції щодо створення постійної військової бази

Литва передала США пакет пропозицій щодо створення на території країни постійної американської військової бази.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок міністр національної оборони Литви Робертас Каунас, його заяву наводить LRT.

За його словами, Литва вже розпочала переговори зі США щодо можливості забезпечити постійну присутність американських військових на території країни.

"Пакет пропозицій обговорили й передали. Знову ж таки, не варто надто спрощувати це питання, мовляв, ми надсилаємо листа й отримуємо відповідь "так" або "ні". Це тривалий процес, тривалі переговори", – сказав Каунас.

Як він додав, у випадку з Польщею минуло чимало часу, перш ніж було ухвалено те чи інше рішення. "Тож Литва також розпочала цей шлях", – зазначив міністр.

За словами Каунаса, рішення залежатиме не лише від наявності військової інфраструктури, а й від можливості забезпечити необхідні умови проживання для військовослужбовців та їхніх сімей.

На початку листопада Каунас повідомляв, що обговорював питання постійного розміщення американських військових із послом США при НАТО Метью Вітакером.

На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розгляне можливість створення постійної військової бази в Литві.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявляв, що країна готова прийняти американських військових на постійній основі та взяти на себе витрати на утримання військової бази.