В Європарламенті закликали ЄС взяти під контроль заморожені росактиви для фінансування України

Понад 70 депутатів Європейського парламенту звернулися до Єврокомісії та Євроради із закликом взяти під своє управління заморожені російські активи, щоб надалі використати їх для фінансування підтримки України.

Про це йдеться в листі парламентарів, який поширив у соцмережах депутат від Латвії Ріхардс Колс, пише "Європейська правда".

У листі, адресованому прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в Раді ЄС, президентам Єврокомісії та Європейської ради, високій представниці ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та єврокомісару з питань економіки, парламентарі закликають передати заморожені суверенні рахунки Росії до спеціального інструменту ЄС, що зберігатиме їх на правах розпорядника.

За словами підписантів, цей крок допоможе надалі передати ці активи на фінансування України, розвіявши побоювання Бельгії, яка до цього блокувала таку можливість через юридичні ризики.

"Після переведення рахунків Європейський Союз як єдине ціле захищатиме Бельгію, Euroclear та інших депозитаріїв від збитків, що можуть виникнути внаслідок такого переведення, водночас вживаючи заходів для мінімізації цих ризиків", – зазначають депутати.

Вони додають, що заморожених російських активів достатньо, щоб забезпечити фінансування України до 2029 року – тобто й після виборів у кількох державах-членах ЄС, результати яких інакше могли б поставити під сумнів подальшу фінансову підтримку Києва.

Крім того, як зазначають європарламентарі, після переходу під контроль Європейського Союзу ці активи стануть недосяжними для будь-яких спроб обміняти їх у межах переговорів, які ведуться в обхід європейців.

Підписанти листа пропонують ухвалити цю пропозицію до кінця 2026 року. Звернення підтримав 71 депутат.

Як повідомляла "Європейська правда", під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Згодом де Вевер заявив, що він переконаний: Єврокомісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.

Про запропонований юридичний шлях використання цих коштів читайте у статті "Гроші Росії, але не всі. Де ЄС може взяти кошти для України та чому не йдеться про 210 млрд".