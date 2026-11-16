ЄС перерахував Україні ще 1,71 млрд євро на дрони, боєприпаси та ППО

Європейська комісія у понеділок, 16 листопада, перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро для закупівлі дронів, ракет та систем протиповітряної оборони.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Євросоюз профінансує дрони, ракети та системи ППО для України на суму 1,71 млрд євро.

"Сьогодні Європейська комісія перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах кредиту на підтримку України обсягом 90 млрд євро. Ця виплата профінансує безпілотники, боєприпаси та системи протиповітряної оборони, включно з радарами раннього попередження та ракетами, щоб задовольнити нагальні військові потреби України в її обороні від російської загарбницької війни", – заявив Уйварі.

Оновлено 14:08: За даними джерел "Європейської правди", ці кошти будуть витрачені на дрони українського виробництва, а також системи ППО та ракети виробництва ЄС.

За словами Балажа Уйварі, до кінця 2026 року Україні залишається доступною фінансова підтримка ЄС обсягом 23,6 млрд євро, яка включає близько 19 млрд євро в межах кредиту Ukraine Support Loan.

Зокрема, до кінця 2026 року, ЄС може виплатити 10,2 млрд євро на підтримку опору збройних сил України, і 9 млрд євро – на бюджетну підтримку.

Нагадаємо, 6 листопада речник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив "Європейській правді", що ЄС прагне виплатити Україні до кінця 2026 року всю передбачену на цей рік суму в межах кредиту на 90 млрд євро, однак подальші виплати залежать, зокрема, від виконання Україною необхідних реформ.

За даними Єврокомісії, від початку загарбницької війни Росії проти України ЄС та його держави-члени надали Україні загальну підтримку на суму 237,6 млрд євро, включно з 3,8 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 листопада Рада ЄС схвалила виділення Україні рекордних майже 8 млрд євро у рамках механізму Ukraine Facility.

5 листопада Єврокомісія перерахувала Україні 4,36 млрд євро на бюджетні та оборонні потреби, з якої 658 млн євро були призначені для фінансування оборонних потреб.

2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility.