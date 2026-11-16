Урядова криза в Бельгії: король дав прем'єру ще тиждень на переговори про бюджет

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який два тижні тому подав королю Філіпу прохання про свою відставку, так і не зміг досягти коаліційної угоди щодо проєкту бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Королівського палацу Бельгії.

У понеділок король Бельгії прийняв главу уряду на аудієнції, на якій де Вевер прозвітував йому про глухий кут у переговорах щодо бюджету.

У Королівському палаці зазначили, що "бажання знайти рішення залишається незмінним". Монарх закликав прем’єра продовжувати переговори у спробах досягти компромісного рішення та уникнути політичної й бюджетної кризи, яка завдасть шкоди країні.

Прем’єр має прозвітувати королю про прогрес наступного понеділка, 23 листопада.

Барт де Вевер подав королю заяву про відставку 2 листопада, оскільки його команда не змогла досягти згоди щодо скорочення бюджету на 10 млрд євро.

Король Бельгії відхилив відставку прем’єр-міністра і зобов’язав його завершити бюджетні переговори якомога швидше.