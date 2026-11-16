ЗМІ: французькі військові у рамках місії "Воля" вже кілька місяців проводять навчання в Україні

Французькі бійці з сухопутних військ уже кілька місяців навчають українських військових обслуговувати надану Францією техніку.

Про це пише RFI з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Французькі солдати, які вже кілька місяців діють в Україні, мають завдання не вести бойові дії, а надавати підтримку українським бійцям: стежити за технікою української армії та проводити навчання. Назва цієї секретної структури – "Воля", на її чолі стоїть французький генерал.

Щоб забезпечити конфіденційність французької військової присутності в Україні, вирішили, за словами кількох джерел видання, спиратися на офіційно визнану місію Gerfaut. Вона є французьким військовим загоном, який перебуває в Польщі з лютого 2023 року у рамках європейської місії EUMAM-Ukraine, термін дії якої продовжений ще на два роки – до 15 листопада 2028 року. Її мета – доручити французьким військовим сухопутних військ підготовку унтер-офіцерів, майбутніх командирів українських бойових груп.

З 2023 року 25 000 українських солдатів пройшли підготовку у Франції та в Польщі.

Але невелика місія "Воля" діє безпосередньо в Україні й складається з невеликих підрозділів для короткострокових місій. А Gerfaut працює як прикриття для "Волі".

Завдання місії – навчати українських солдатів та брати участь в обслуговуванні техніки, яке Франція надала Києву, зокрема – гармат Caesar, літаків Mirage-2000 та високоточних ракет.

Нагадаємо, Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.

Раніше французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.