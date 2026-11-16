У ЄС не знають, де буде наступний раунд переговорів: Європу представлятиме команда

Європейська комісія наразі не має інформації щодо наступного раунду мирних переговорів про завершення війни Росії проти України, але запевняє, що ЄС на цих перемовинах представлятиме команда з представників "європейської пʼятірки" Е5 та двох інституцій Євросоюзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо у понеділок, 16 листопада.

Євросоюз готовий долучитися до наступних раундів мирних переговорів командою з семи перемовників, однак не знає конкретне місце їх проведення.

"Ми готові перейти до багатостороннього формату обговорень. Жодних конкретних місць проведення не обговорювали, тож ми ще не на цьому етапі. Ми абсолютно готові долучитися на багатосторонньому рівні", – заявила Піньо.

Вона додала, що в ЄС "готові долучитися до наступного раунду переговорів" і "працюють у цьому напрямку".

Відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" щодо представництва ЄС на мирних переговорах, головна речниця Єврокомісії повідомила, що замість одного перемовника європейську сторону представлятиме погоджена лідерами команда.

"Домовленість між лідерами полягає в тому, що буде європейська команда, і ця європейська команда складається з країн E5, а також Єврокомісії та Ради. Це формат, який було погоджено", – заявила Піньо.

Вона нагадала, що інші сторони переговорів також "представлені більш ніж однією особою".

"Тож тепер ми маємо чіткий формат з нашого боку для участі в наступних раундах переговорів", – сказала речниця.

Паула Піньо не відповіла на уточнювальне запитання кореспондентки "Європейської правди" про те, хто буде представляти Європу за столом переговорів на рівні лідерів держав – коли за столом залишиться лише одне крісло для європейців.

У Єврокомісії також повідомили, що продовжують працювати над змістовною частиною майбутніх переговорів.ʼ

"Ми зараз продовжуємо працювати над змістом цих переговорів, зосереджуючись переважно на двох основних напрямках: гарантіях безпеки, де мета полягає в тому, щоб мати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а також пакеті повоєнного процвітання, спираючись на роботу, яка ведеться над цим уже досить тривалий час", – зазначила Паула Піньо.

Нагадаємо, 13 листопада на неформальному саміті в Дубліні лідери Європейського Союзу погодили формат представництва Європи на майбутніх мирних переговорах. До європейської переговорної команди увійдуть представники інституцій ЄС та країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також президенти (чи їхні представники) Єврокомісії та Європейської ради.

Кошта також пояснив, чому Європа делегує на переговори команду, а не одного представника, зазначивши, що інші сторони переговорів також діють командами.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас 16 листопада заявила, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.