Мерц більше не може самостійно пілотувати літак

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який з 2009 року має ліцензію пілота, більше не може самостійно керувати літаком.

Про це йдеться у матеріалі Bild, повідомляє "Європейська правда".

Видання звернуло увагу, що під час перельоту приватним літаком на партійний з’їзд ХДС 14 листопада Мерц сидів у кабіні пілотів, проте керував лайнером співробітник чартерної компанії.

Видання припускає, що канцлер через свою зайнятість не може регулярно керувати літаком, щоб зберегти повноцінну ліцензію з дозволом на польоти.

Мерц має ліцензію пілота-любителя з 2009 року і був власником двомоторного пропелерного літака Diamond DA62, який згодом продав.

Втім, термін дії його пілотської ліцензії не закінчується; базова ліцензія дійсна безстроково. Після закінчення терміну повноважень канцлера Мерц зможе поновити допуск до польотів, пройшовши контрольний політ під наглядом офіційного екзаменатора.

Те саме стосується й автомобільних поїздок. Мерца возять у броньованих седанах, таких як Mercedes-Benz Guard 4Matic, а самостійно керувати автівками очільникам німецького уряду не дозволяють з міркувань безпеки.

Попередник Мерца, Олаф Шольц, розкрив це правило безпеки у 2024 році, коли висловив жаль, що більше не може сам керувати автомобілем, хоча був "завзятим водієм".

Нагадаємо, влітку 2024 року Мерц ще у статусі лідера опозиції політав за штурвалом винищувача Eurofighter.

Перед тим тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини вперше політав на винищувачі Eurofighter.