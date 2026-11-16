У Європарламенті заявили, що готові підтримати повернення Британії до ЄС

Європейський парламент підтримає повернення Великої Британії до ЄС, заявив у понеділок, 16 листопада, голова делегації Європарламенту у британському парламенті напередодні промови прем’єр-міністра Енді Бернема щодо майбутніх відносин Британії з Союзом.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Євродепутат Сандро Гозі повідомив, що більшість депутатів Європарламенту виступить "за" повернення Британії, додавши, що парламент "є інституцією, яка найактивніше виступає за встановлення нового типу відносин".

Він зазначив, що така позиція спостерігається у всіх політичних фракціях, оскільки "навіть крайні праві мусять визнати, що Brexit був помилковим рішенням".

Гозі, який перебуває з візитом у Лондоні для участі в щорічному саміті британських та європейських парламентарів, привітав рішення Бернема відновити дискусію щодо Brexit, назвавши вихід Великої Британії з ЄС "катастрофою".

Він зазначив, що якщо Велика Британія знову приєднається до ЄС, це стане "перемогою прогресивних сил над націоналізмом", який знаходить своє вираження в ультраправих партіях Франції та Німеччини.

Марша де Кордова, голова делегації Великої Британії в Європейському парламенті, назвала п’ятничний саміт ЄС-Велика Британія першим кроком на шляху до пошуку шляхів розвитку відносин між Великою Британією та ЄС.

Нагадаємо, Енді Бернем заявив, що з ЄС можна укласти вигідну угоду, яка буде "більше схожою на той Brexit, за який, як вважали люди, вони голосували у 2016 році".

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

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