В Іспанії перед виборами керівна партія дещо наростила популярність

Перед достроковими парламентськими виборами в Іспанії опитування показують, що консервативна Народна партія (PP) та ультраправа Vox разом отримають парламентську більшість, хоча Соціалістична партія прем’єр-міністра Педро Санчеса дещо зміцнила свої позиції.

Дані відповідних опитувань наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ці опитування стали першими після початку передвиборчої кампанії минулого тижня, під час якої основну увагу приділяли доступності житла, імміграції, корупції та смертоносній залізничній катастрофі.

Щоденне опитування, яке проводить компанія 40db для газети El País, показало, що рейтинг соціалістів зріс з 29,9% до 30,3%, перевищивши позначку в 30 % вперше з часу проведення виборів 2023 року.

Опитування показало, що "Народна партія" (PP) з 31,5% та Vox з 18% разом отримали б понад 190 місць у нижній палаті парламенту, яка налічує 350 місць.

Опитування NC Report, проведене для газети La Razón, прогнозувало від 201 до 205 місць для Народної партії та Vox разом і від 102 до 104 – для соціалістів, підтримка яких зросла на пів пункта до 26,1%

Опитування IMOP, проведене для видання El Confidencial, показало, що підтримка соціалістів зросла на один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем до 26,9%, при цьому правий блок отримає 194 місця, а соціалісти – 109.

5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.

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