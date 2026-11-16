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Стефанчук вважає, що голос ЄС має бути одним з вирішальних на переговорах про завершення війни

Новини — Понеділок, 16 листопада 2026, 17:22 — Ольга Романська

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що голос об’єднаної Європи повинен бути одним із вирішальних на майбутніх переговорах з Росією про завершення війни.

Це Стефанчук сказав на пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою 16 листопада, пише "Європейська правда".

Європейський Союз обов’язково повинен бути представлений на перемовинах будь-якого формату про завершення війни в Україні, вважає Стефанчук. Цієї позиції Україна дотримувалася від початку розмов про можливість переговорів, нагадав спікер ВР.

"Сьогодні війна йде в Європі й безпека в Європі напряму залежить від умов в Україні. Мені здається, що представлення Європи в будь-яких форматах важливе для досягнення справедливого миру. І я вважаю, що голос Європи має бути одним з вирішальних на переговорах. Я сподіваюся, що позиція Європи буде спрямована і надалі на підтримку територіальної цілісності та незалежності України й сталого та тривалого миру".

За словами Стефанчука, це питання він обговорив з Робертою Метсолою. Президентка Європарламенту підтвердила його позицію й, у відповідь на запитання про те, чи підтримує вона кандидатури президентів Єврокомісії та Євроради на участь у переговорах, сказала, що це – не найважливіше.

"Для мене менше йдеться про те, хто буде представляти, а більше про те, що ми скажемо і як ми досягнемо миру", – сказала Роберта Метсола.

Нагадаємо, Європейська комісія наразі не має інформації щодо наступного раунду мирних переговорів про завершення війни Росії проти України, але запевняє, що ЄС на цих перемовинах представлятиме команда з представників "європейської пʼятірки" Е5 та двох інституцій Євросоюзу.

Водночас іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія теж має бути за столом переговорів між Україною та Росією.

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