Трамп каже, що не чув про обмеження Starlink для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у понеділок, 16 листопада, передає "Європейська правда".

У Трампа запитали, чому Україна знову зазнає обмежень у роботі Starlink. Американський президент стверджує, що не чув про це.

"Не знаю, чи це справді так. Я про це не чув", – сказав Трамп.

Нещодавно український президент заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер.

12 листопада Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.