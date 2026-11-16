Головна дипломатка ЄС окреслила головні вимоги на перемовинах з Москвою

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України: повага до територіальної цілісності України, невизнання окупованих територій російськими, відповідальність РФ за воєнні злочини та повернення депортованих українських дітей.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики заявила на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада.

За її словами, вимоги Росії залишаються максималістськими. "Москва хоче розчленувати Україну, відтіснити НАТО та отримати право вето щодо європейської безпеки. Усе це – неприйнятні вимоги", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що російські вимоги повторюють позицію Москви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

"У 2021 році вимоги Росії були приводом для війни. У 2026 році вони є приводом для продовження війни", – сказала головна дипломатка ЄС.

"Європа має чіткі вимоги до Москви. Нагадаю лише деякі з них. Суверенітет, незалежність, територіальна цілісність України та її право обирати власні союзи повинні поважатися. Не може бути жодного юридичного визнання окупованих українських територій", – наголосила вона.

За словами Каллас, Росія також "повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини та заплатити за руйнування, яких вона завдала".

"Діти, депортовані з України, повинні бути повернуті додому. Російські диверсії та кібератаки по всій Європі повинні припинитися", – додала вона.

Водночас Каллас наголосила, що першочерговим завданням переговорників залишається досягнення припинення вогню.

"Припинення вогню має бути пріоритетом, потім – мирна угода. Лише після цього ми можемо обговорювати будь-що інше", – сказала висока представниця ЄС.

За її словами, європейські міністри закордонних справ також висловилися щодо вимог Росії переглянути європейську архітектуру безпеки.

"Сьогодні міністри висловилися дуже чітко. Нам не потрібна нова архітектура безпеки. Нам потрібно відновити ту, яку ми маємо", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, раніше 16 листопада Каллас назвала вимоги Росії щодо мирного врегулювання абсурдними та заявила, що переговорна команда має насамперед домагатися припинення вогню.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.

16 листопада головна речниця Єврокомісії Паула Піньо підтвердила "Європейській правді", що саме цей формат погоджений для наступних раундів переговорів, однак конкретного місця їх проведення ще не обговорювали.