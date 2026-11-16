У Литві заявили, що більше не прийматимуть мігрантів

Литва більше не планує приймати мігрантів відповідно до механізму солідарності, передбаченого Міграційним пактом Європейського Союзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Про те, що Литва більше не планує приймати мігрантів заявив у понеділок, 16 листопада, міністр внутрішніх справ Литви Мартінс Кателінас, додавши, що країна здійснюватиме внески, розмір яких поки що невідомий. Втім, це рішення ще має отримати підтримку уряду.

"Хочу повідомити, що комісія схвалила мою пропозицію зробити внесок до фонду в інший спосіб, а саме – не приймаючи жодного мігранта", – сказав Кателінас.

Механізм солідарності ЄС передбачає, що держави-члени мають розділяти відповідальність за прийом мігрантів із країнами першого прибуття. Держави-члени можуть вибрати переселення мігрантів або замість цього здійснити фінансовий внесок.

Раніше Литва вирішила прийняти половину від виділеної їй кількості мігрантів, а за іншу половину – зробити фінансовий внесок. У травні вона вирішила прийняти 58 мігрантів з Кіпру та внести 1,4 мільйона євро.

Кателінас зазначив, що поки що невідомо, скільки Литві доведеться заплатити після рішення не приймати жодного мігранта.

Литва й раніше виявляла обережність щодо прийому мігрантів, зазначаючи, що вона вже надала притулок людям, які втікають від війни в Україні, тоді як нелегальні мігранти продовжують намагатися перетнути кордон з Білорусі.

Дані Міністерства внутрішніх справ свідчать, що з 2021 року литовські прикордонники запобігли понад 26 500 незаконних спроб перетнути кордон з Білоруссю. Зокрема, у жовтні в литовському самоврядуванні Друскінінкай двоє нелегальних мігрантів із Білорусі спробували проникнути до Литви через водопропускну трубу струмка.

Нагадаємо, п’ять європейських країн оголосять про плани відправляти мігрантів, яким відмовили в отриманні притулку, до нового центру депортації в Руанді.