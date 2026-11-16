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Каллас: ЄС знайде можливість заборонити вʼїзд учасникам війни РФ проти України

Новини — Понеділок, 16 листопада 2026, 19:37 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

До 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії може також увійти заборона на в'їзд до ЄС для росіян, які брали участь у війні проти України, причому ЄС зможе отримати дані з РФ для складання списків.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас за підсумками засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада.

Каллас не виключила включення заборони на в'їзд для російських учасників бойових дій до нового санкційного пакета ЄС, однак зазначила, що деякі держави-члени мають питання щодо практичної реалізації таких обмежень.

"Як я вже сказала, за кілька днів ми представимо державам-членам 22-й пакет санкцій. І подивимося, чи буде це до нього включено. Обговорення тривають. У деяких держав-членів є питання щодо реалізації", – заявила Каллас.

Водночас вона висловила припущення, що отримати дані про росіян, які брали участь у війні проти України, може бути досить легко, оскільки Росія зберігає відповідну інформацію.

"Мушу сказати, що Росія насправді дуже бюрократична. Тому вони зберігають дані про всіх цих людей, які брали участь у цій війні. Тож я думаю, припускаю, що отримати ці дані, ймовірно, досить легко, враховуючи, що сьогодні все цифровізовано. Тому я думаю, що ми можемо вирішити питання реалізації", – відзначила головна дипломатка ЄС.

На уточнююче запитання журналістів про те, як саме Євросоюз може отримати ці дані, Каллас послалася на можливості розвідки та оцінки експертів.

"Ну, сьогодні є способи… Я маю на увазі, що в усіх нас є дуже хороші фахівці з розвідки, тому я не є експерткою в технічних деталях. Але, знаєте, експерти кажуть, що їх досить легко отримати", – відповіла Кая Каллас.

Нагадаємо, 12 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала представлення 22-го пакета санкцій проти Росії до саміту ЄС 26-27 листопада.

16 листопада Каллас також повідомила, що міністри закордонних справ ЄС закликали посилити візову політику та не допускати російських спортсменів до спортивних змагань на території Євросоюзу.

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Кая Каллас санкції
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