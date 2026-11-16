Фредеріксен пояснила, як депортація мігрантів до Руанди може стримати нелегальну міграцію

Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен прокоментувала ініціативу п’ятьох європейських країн щодо відправляння мігрантів, яким відмовили в отриманні притулку, до нового центру депортації в Руанді.

Про це вона сказала під час пресконференції у понеділок, 16 листопада, передає DR, пише "Європейська правда".

Цього дня Австрія, Німеччина, Нідерланди, Данія та Греція вирішили розпочати переговори з Руандою щодо створення там центру депортації.

На думку Фредеріксен, такі дії матимуть стримувальний ефект. Вона вважає, що це в кінцевому підсумку заощадить Данії кошти.

"Цим Європа надсилає зовсім інший сигнал, ніж будь-який європейський лідер наважувався надсилати раніше: якщо ви приїдете сюди без дозволу на перебування та без правової основи, ви ризикуєте бути відправленими до африканської країни", – акцентувала прем’єрка країни.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.