Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову української, європейської та американської переговорних груп.

Про це він розповів увечері 16 листопада у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, цього дня відбулася ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд.

"Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні", – сказав він.

Український президент наголосив на тому, що американська команда взаємодіє активно й спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер долучилися до розмови онлайн.

А з боку Європи були представники Франції, Німеччини, Британії, Італії, Польщі, представники Європейської комісії та Європейської Ради, а також – представник НАТО.

"Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках "коаліції охочих" зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", – підсумував Зеленський.

Як повідомляли, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.

16 листопада головна речниця Єврокомісії Паула Піньо підтвердила "Європейській правді", що саме цей формат погоджений для наступних раундів переговорів, однак конкретного місця їх проведення ще не обговорювали.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.