Європейський Союз планує ввести нові санкції проти Ірану після серії кібератак на холодильні системи супермаркетів в європейських країнах.

Про це заявила в понеділок головна дипломатка ЄС Кая Каллас, яку цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Останні кібератаки показали, що європейські країни не перебувають поза зоною досяжності Тегерана, сказала Каллас. Наразі триває підготовка додаткових санкцій.

Каллас зазначила, що ці штрафні заходи стануть доповненням до існуючих санкцій, пов’язаних із ядерною програмою Ірану, серйозними порушеннями прав людини та обмеженнями свободи судноплавства.

Вона не уточнила, проти кого саме спрямовані санкції. Наразі діють санкції щодо Корпусу вартових Ісламської революції, який також класифікується як терористична організація.

На початку жовтня кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

9 листопада до МЗС Франції викликали посла Ірану через звинувачення у кібератаках.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна домагатиметься від європейських країн вжити заходів проти Ірану у відповідь на кібератаки на сотні холодильних вітрин у супермаркетах.