Помічник володаря Росії Юрій Ушаков стверджує, що залучення представників Європейського Союзу до тристоронніх переговорів щодо завершення російсько-української війни з РФ не узгоджувалося.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у понеділок, 16 листопада, передає РБК, пише "Європейська правда".

Ушакова запитали, чи братимуть європейці участь у наступному раунді мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни.

"Хтось говорить про розширення формату, але з нами це не узгоджувалося", – стверджує він.

За словами Ушакова, може відбутися ще не один раунд тристоронніх переговорів.

"Потім, коли ми отримаємо чіткий сигнал від європейців, чого вони, власне, хочуть і що вони можуть конструктивного та змістовного запропонувати для успіху врегулювання ситуації в Україні, тоді, мабуть, постане питання про їхню участь", – додав помічник очільника Кремля.

Варто зауважити, що цього ж дня президент Володимир Зеленський повідомив про розмову української, європейської та американської переговорних груп.

Як повідомляли, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.