Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів про спілкування з помічником володаря Росії Юрієм Ушаковим, а також з Україною та представниками Європи.

Про це він повідомив у соцмережі Х у понеділок, 16 листопада, пише "Європейська правда".

За словами Кушнера, він та Стів Віткофф цього дня обговорили "досягнутий прогрес та наступні кроки в мирному процесі" з Ушаковим.

Також спецпредставники Дональда Трампа мали "плідну телефонну розмову" з Україною та з представниками Європи, ЄС та НАТО. Про неї раніше повідомив український президент Володимир Зеленський; за його словами, розмова була "непростою".

Кушнер заявив про початок підготовки порядку денного "для наступної багатосторонньої зустрічі", яку, за його словами, планують "організувати найближчим часом".

"Ми обговорили, як сприяти прямому діалогу між Європою та Росією, якого протягом останніх чотирьох років практично не було. Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо вислухали занепокоєння та пропозиції одна одної, оскільки ми працюємо над тим, щоб забезпечити Європі більш стабільне та безпечне майбутнє", – зазначив він.

Цього ж дня Ушаков заявив, що залучення представників Європейського Союзу до тристоронніх переговорів щодо завершення російсько-української війни з РФ не узгоджувалося.

Як повідомляли, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.