Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що будь-яка мирна угода має бути узгоджена і з Україною, і з Росією.

Про це він написав у соцмережі Х у понеділок, 16 листопада, передає "Європейська правда".

Цього дня Кушнер та його колега Стів Віткофф мали розмови з помічником володаря Росії Юрієм Ушаковим, а також з Україною та представниками Європи.

Після цієї розмови Кушнер заявив, що "будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною".

За його словами, хоча значна частина публічних дискусій зосереджується на "розбіжностях між сторонами" – США "продовжують бачити, як у результаті серйозних обговорень, що відбуваються поза увагою громадськості, з’являються позитивні та конструктивні ідеї".

"Ці обміни думками допомагають нам шукати потенційні рішення та зменшувати чинні розбіжності. Важливі виклики залишаються, і остаточна угода вимагатиме прийняття складних рішень. Але ми досягаємо прогресу, тісно координуючи дії з Росією, Україною та Європою, на шляху до результату, який зможе покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основи для тривалого миру", – додав спецпредставник Трампа.

Про цю розмову раніше повідомив український президент Володимир Зеленський; за його словами, вона була "непростою".

Цього ж дня Ушаков заявив, що залучення представників Європейського Союзу до тристоронніх переговорів щодо завершення російсько-української війни з РФ не узгоджувалося.

Як повідомляли, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.