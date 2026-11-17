Міністерство внутрішніх справ німецької землі Північний Рейн-Вестфалія заборонило та розпустило місцеве відділення мотоклубу Hells Angels West Central у Менхенгладбаху через підозру у скоєнні низки злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

За даними відомства, мотоклуб підозрюється у скоєнні тяжких злочинів та створенні злочинного угруповання. У понеділок ввечері правоохоронці провели рейд проти байкерів, в рамках якого було затримано одного з провідних членів осередку West Central.

Учасникам угруповання інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень, торгівлю наркотиками та допінгом, відмивання грошей, вимагання, погрози та розбійні напади, а також замахи на вбивство. За інформацією dpa, також перевіряються зв’язки мотоклубу з екстремістським угрупованням "Сірі вовки", що базується в Туреччині, членами злочинних кланів та угрупованнями албанськомовної організованої злочинності.

Розслідування веде поліція в Менхенгладбаху під керівництвом Zeos NRW – Центрального координаційного центру з боротьби з організованою злочинністю, що діє при прокуратурі Дюссельдорфа.

За даними Міністерства внутрішніх справ, місцева група – також відома як "чаптер" або "чартер" – West Central була заснована у 2019 році членами, що відкололися від філії MG-City. З 2021 року, після арешту та засудження двох керівників, група спочатку перебувала у "стані спокою". З квітня 2025 року в клубному будинку знову почали проводитися регулярні зустрічі. У понеділок ввечері поліція провела операцію й там.

"Поліція Менхенгладбаха проводила таємне розслідування, збирала докази й не зупинялася. Ця наполеглива робота сьогодні окупилася забороною діяльності клубу. Однак робота на цьому не закінчується. Тепер необхідно проаналізувати докази, щоб продовжити розслідування", – заявив міністр внутрішніх справ федеральної землі Герберт Ройль.

Постанова про заборону передбачає заборону діяльності об’єднання, публічне демонстрування його символіки, а також створення наступних та замінних організацій. У квітні Міністерство внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія вже заборонило філію Hells Angels у Леверкузені. У вересні у Дуйсбурзі було заарештовано керівників Hells Angels.

Минулого тижня берлінська поліція провела масштабну операцію за участю підрозділів спеціального призначення з метою боротьби зі злочинами, пов’язаними з вогнепальною зброєю, зокрема проти байкерської банди Hells Angels.

Наприкінці вересня понад 1 000 поліцейських провели рейди в Німеччині, Бельгії, Болгарії та Нідерландах проти міжнародної мережі з відмивання грошей, пов’язаної з членами байкерського угруповання Hells Angels.