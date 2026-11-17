Правитель Росії Владімір Путін на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені може обговорити з президентом США Дональдом Трампом організацію так званої "гуманітарної місії" у Костянтинівці.

Про це речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив "Вестям", пише "Європейська правда".

Ідею провести так звану "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом операції в Олешках Владімір Путін висловив 12 листопада 2026 року під час зустрічі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він запропонував організувати п'ятиденне перемир'я для евакуації цивільних, які, за його твердженням, залишаються в місті. Однак Україна побоюється, що РФ може використати таку операцію для того, щоб посилити свої позиції в Костянтинівці та повністю її окупувати.

Пєсков заявив, що з української сторони поки що не надходило жодних сигналів про готовність до проведення цієї "гуманітарної місії".

"Безумовно, не можна виключати, що це питання під час спілкування з Трампом буде порушуватися", – заявив представник Кремля.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна передала американській стороні інформацію про сім-вісім населених пунктів, звідки хотіла б організувати евакуацію цивільних, однак Росія не запропонувала провести гуманітарні операції в жодному з них.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що президент проведе спільну зустріч із лідером Китаю і правителем Росії під час саміту в Китаї.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.