Україна повинна в майбутньому стати членом НАТО, а Естонія продовжить її підтримку та встановлення обмежень для росіян щодо вʼїзду в ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у вівторок, 17 листопада.

В Естонії вважають, що Україна у майбутньому має приєднатися до північноатлантичного Альянсу.

"Думаю, Україна повинна бути в майбутньому в НАТО. Я не можу уявити європейського миру без того, щоб Україна була в одному човні з нами", – заявив Херем.

Він також нагадав, що кілька днів тому Росія здійснила акт диверсії проти естонської оборонної компанії – вдруге за останні п’ять місяців.

"Відповідь Естонії – ми продовжимо підтримувати Україну. Ми підтримали цього року Україну на рівні 0,3% ВВП і ми продовжимо це робити", – наголосив естонський міністр.

Також він повідомив, що Естонія закриє російський кордон для подорожувальників.

"Для наступних кроків нам потрібна європейська підтримка. Наприклад, щоб заборонити в’їзд до Європи учасникам бойових дій або навіть піти далі", – додав Мартін Херем.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що для тривалого миру в Європі необхідно позбутися "сірих зон" між ЄС, НАТО та Росією. Він також наголосив, що Естонія ніколи не прийме мирної угоди, яка передбачатиме зміни кордонів НАТО.

Раніше, 15 листопада, стало відомо, що Естонія з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Таке рішення ухвалили після того, як 14 листопада на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє дрони, здійснили невдалу спробу диверсії. Естонська влада заявила, що за нападом стоїть російська військова розвідка.

16 листопада висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди", спрогнозувала включення до 22-го пакета санкцій ЄС заборони на в’їзд для російських учасників війни проти України.