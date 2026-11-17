Турецька поліція у вівторок і провела обшуки та арешти в офісах проопозиційного телеканалу Sözcü TV, після чого було призначено довірену особу для управління його телевізійною та онлайн-платформами.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням суду, у будівлі телеканалу проводили обшук поліцейські підрозділи, а навколо було вжито заходів безпеки. У заяві Генеральної прокуратури зазначено, що обшуки та арешти провели на підставі звинувачень у наданні терористичною організацією FETÖ фінансової підтримки власнику Sözcü TV Бураку Акбаю.

Як повідомляється, під час затримання поліцією голови правління телеканалу Фунди Тунчер Сідалі Фонд страхування ощадних вкладів Туреччини призначив тимчасового керівника телеканалу. Всього у справі затримали чотирьох осіб – керівників медіаорганізації.

На ситуацію з опозиційним медіа відреагував лідер "Нової партії", колишній очільник головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Озгюр Озель.

"Вони вже не терплять навіть найменшої критики, навіть того, щоб пролунала хоч одна правда. Вони загнані в кут, загрузли в болоті. Тому вони намагаються придушити все і всіх, хто не з їхнього кола. Ганьба тим, хто заради одного крісла довів країну до такого стану!", – написав він у соцмережах, запевнивши, що опозиція знайде вихід з цієї ситуації.

Минулого місяця турецька влада призначила урядового довіреного представника для управління проопозиційним мовником Halk TV, одним із найпопулярніших новинних каналів Туреччини.

Завдяки вівторковому рішенню Sözcü TV став шостим великим турецьким новинним каналом, якому призначено довірену особу, після аналогічних дій, вжитих на Halk TV, Flash TV, Eko Turk, Haber Turk та Tele1.

Зазначимо, що наприкінці жовтня турецька поліція затримала п’ятьох заступників мера та двох членів міської ради в рамках розслідування корупції, спрямованого проти муніципалітету району Бакиркьой в Стамбулі, яким керує опозиційна Республіканська народна партія (CHP).

Операція в Бакиркьої є однією з серії розслідувань корупції, спрямованих проти муніципалітетів, у яких перемогла Республіканська народна партія у березні 2024 року.

З часу виборів 2024 року муніципалітети, очолювані опозицією, стикаються з розслідуваннями, що призвели до ув’язнення та відсторонення обраних мерів, а деякі місцеві адміністрації перейшли під контроль призначених урядом довірених осіб.

Нагадаємо, з березня 2025 року мер Стамбула Екрем Імамоглу перебуває у в'язниці, за звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років. Імамоглу звинувачують у корупції та шпигунстві.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.