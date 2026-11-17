Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить 300 млн доларів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у вівторок, 17 листопада.

Пісторіус повідомив, що Німеччина вп'яте долучається до механізму PURL, через який європейські держави фінансують закупівлю американського озброєння для України.

"Разом з Норвегією ми робимо це за допомогою ще одного так званого пакета PURL… Ми купуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п'ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів США", – заявив Пісторіус.

За його словами, новий пакет буде спрямований насамперед на посилення української протиповітряної оборони.

"Основна увага в пакеті приділяється протиповітряній обороні, особливо керованим ракетам для систем Patriot 2 і 3", – наголосив німецький міністр.

Він також повідомив, що Німеччина готує інтеграцію ракет IRIS-T у системи протиповітряної оборони NASAMS, які постачаються з Норвегії в Україну – ця робота вже триває.

Німеччина також надає Україні нові радари повітряного спостереження, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Міністр наголосив, що необхідність посилення української ППО пов'язана з російськими атаками на цивільну інфраструктуру напередодні зими.

Як повідомляла "Європейська правда", 4 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із Пісторіусом закупівлю ракет PAC-2 та боєприпасів для F-16.

7 листопада Пісторіус заявив, що Німеччина більше не може передавати Україні системи Patriot зі своїх запасів, оскільки це створило б прогалини в німецькій обороні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 та наголосив, що Україна не є пріоритетом номер один щодо їх постачання.

Також Норвегія раніше оголосила про виділення понад 260 млн євро на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема на закупівлю ракет у США в межах PURL.