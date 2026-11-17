Президент США Дональд Трамп, у якого в четвер у Шеньчжені запланована тристороння зустріч з лідерами Китаю і Росії, заявив, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп сказав про це, відповідаючи на питання преси на Філіппінах, звідки він розпочав своє азійське турне. У нього запитали, чи матиме він двосторонню зустріч з Владіміром Путіним.

"Я не знаю, та я б хотів. Якщо це можливо, я б це зробив", – відповів глава Білого дому.

Трамп прибув до Маніли напередодні саміту АТЕС, організованого президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС.

Також Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Китаї цього тижня.