Національний банк Польщі (НБП) зупинив перекази коштів з рахунків Конституційного трибуналу на тлі кризи довкола цього судового органу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Fakt.

Рішення Національного банку Польщі про призупинення переказів з рахунків Конституційного трибуналу спричинило новий виток суперечки навколо цієї установи. Під час пресконференції у вівторок, яка, за даними Business Insider, тривала дві хвилини, та на якій журналістам не дали поставити запитання, позицію банку представив член правління НБП Павел Шаламаха.

"Ми – центральний банк, а не учасник політичних суперечок. НБП також не є установою, уповноваженою вирішувати розбіжності позицій конституційно-правового характеру", – наголосив Павел Шаламаха, колишній міністр фінансів в уряді Беати Шидло (партія "Право і справедливість").

Він пояснив, що банк повинен бути впевнений у тому, хто має право розпоряджатися коштами державних установ. Однак у випадку з Конституційним трибуналом до банку надійшли суперечливі документи щодо представництва установи.

"Наразі Національний банк Польщі не має підстав належним чином встановити, чи подаватимуть розпорядження щодо здійснення платіжних операцій від імені Конституційного трибуналу уповноважені на це особи", – пояснив Шаламаха.

"Ми наголошуємо, що це рішення є цілком аполітичним, має технічний характер і спрямоване на виконання встановлених процедур. Воно безпосередньо випливає зі змісту суперечливих документів, поданих до НБП", – додав він.

За його словами, з'ясувати ситуацію має сам Конституційний трибунал.

У понеділок Національний банк Польщі повідомив, що бачить підстави для зупинення проведення платежів Конституційного трибуналу.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду.

Глава уряду Дональд Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як президент Кароль Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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