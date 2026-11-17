Двоє грецьких бізнесменів з Криту опинилися в центрі розслідування щодо ймовірного хабарництва та шахрайства, пов’язаних із контрактами НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Справа розпочалася під час вечері в Люксембурзі в червні 2024 року, де чоловіки, як стверджується, запропонували посадовцю з питань закупівель НАТО 200 тисяч євро за допомогу їхній компанії в отриманні контракту на суму 9 мільйонів євро.

Посадовець повідомив про цю зустріч, що стало приводом для проведення операції під прикриттям Міністерства оборони США.

Під час наступних зустрічей бізнесмени, як стверджується, передали агенту під прикриттям 50 тисяч євро та домагалися отримання контрактів і захисту від перевірок рахунків-фактур.

Одного з керівників заарештували в Бухаресті в лютому 2025 року, і проти нього було порушено процедуру екстрадиції до США; згодом обмеження на його пересування було знято. Ордер на арешт іншого бізнесмена згодом було скасовано.

14 жовтня правоохоронні органи провели обшуки в Румунії, Німеччині та Норвегії. Слідчі також перевіряють підозрілі фальшиві рахунки-фактури та завищені суми з 2021 по 2025 рік, що, ймовірно, коштувало НАТО понад 1 млн євро.

Наприкінці вересня поліція провела рейди в 19 європейських країнах у зв’язку з підозрою у шахрайстві, пов’язаному з продажем мобільних телефонів через інтернет, збитки від якого склали близько 300 млн євро.

А наприкінці серпня чеську євродепутатку і соратницю прем’єра визнали винною в шахрайстві з субсидіями ЄС.