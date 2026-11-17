В Іспанії профспілки залізничників оголосили новий 24-годинний страйк з вимогою підвищення безпеки на залізничних коліях Іспанії після аварії в Урді у провінції Толедо, в якій загинуло 69 людей.

Про це повідомляє RTVE, інформує "Європейська правда".

Страйк триває протягом дня 17 листопада і торкнувся компаній Adif, Renfe, Ouigo та Iryo.

За даними операторів, станом на 10:30, найбільше постраждали приміські поїзди Мадрида: скасовані майже 98% рейсів. У Барселоні не курсує 40 % запланованих Rodalies. Також скасовані близько 12% високошвидкісних поїздів.

У зв’язку зі страйком, регіональний транспортний консорціум Мадрида задіяв 27 міжміських автобусів для підсилення перевезень через збільшення кількості пасажирів.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. За останніми даними, жертвами зіткнення потягів стали 69 людей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.