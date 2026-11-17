У Північній Македонії та Греції заарештовано п’ятьох осіб у рамках спільної розвідувальної операції з припинення діяльності мережі осіб, які готували терористичний акт або замах на життя конкретної особи в Греції та, ймовірно, діяли за дорученням громадянина Ірану.

Про це йдеться в заяві Агентства національної безпеки (АНБ) Північної Македонії, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, у Греції було заарештовано громадянина Північної Македонії, якого у зв’язку з цією змовою екстрадували до своєї країни, а четверо його співвітчизників були заарештовані у Скоп’є.

Агентство не розкрило, хто був або міг бути ціллю чи цілями у Греції.

АНБ заявило, що план, як стверджується, був розроблений під керівництвом громадянина Ірану Едріса Джахангірі Маванеха, якого було ідентифіковано як особу, пов’язану з іншими посередниками іранських служб безпеки та розвідки, зокрема з наркобароном Наджі Шаріфі Зіндашті.

Зіндашті був ключовою фігурою у справі про перевезення двох тонн героїну на борту судна Noor One у червні 2014 року.

У ході розслідування було виявлено таємні зустрічі учасників у третіх країнах, зокрема в Ірані, а також підтверджено їхні контакти з іранським громадянином, який, як стверджується, відігравав центральну роль у плануванні нападу.

Спільне розслідування АНБ та грецької розвідувальної служби EYP розпочалося на початку 2026 року.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили розвідувальні дані США, які свідчать про те, що Іран начебто розробляє плани із завдання ударів по високопосадовцях адміністрації Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада перевіряє, чи має Іран якісь плани щодо нападу на Вашингтон.