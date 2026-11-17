Міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни російським дроном "Герань-2".

Про це йдеться у заявах Міноборони Молдови у Facebook, передає "Європейська правда".

У вівторок, 17 листопада, оборонне відомство Молдови повідомило, що на тлі масштабних атак РФ по регіонах України, був зафіксований несанкціонований політ у повітряному просторі країни о 15:49 безпілотним літальним апаратом "Герань-2".

Зазначається, що він рухався з боку села Гребеники, що в Одеській області, у напрямку столиці невизнаного Придністров’я – Тирасполя. Згодом він покинув національний повітряний простір Молдови у напрямку села Слов'яносербка, що в Одеській області.

Втім, о 16:02, за даними Міноборони Молдови, той самий безпілотний літальний апарат знову пролетів над повітряним простором країни.

Згодом над повітряним простором країни було виявлено безпілотник типу "Шахед", який рухався з півдня у напрямку району Ботаніка в Кишиневі.

З міркувань безпеки о 16:27 було введено обмеження на весь повітряний простір Молдови.

Зазначимо, 11 листопада у контексті масштабних атак Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

12 листопада у Молдові, у Штефан-Водському районі, виявили уламки безпілотного літального апарату серед виноградників.