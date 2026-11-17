Командувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас розповів, що минулої весни військові ледь не відкрили вогонь із наземних засобів по надлегкому літаку, переплутавши його з дроном.

Про це генерал розповів в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Вайкшнорас не виключив, що військові радари й надалі можуть сплутати дрон, наприклад, зі зграєю птахів.

"Знаєте, це фізика, і, ймовірно, ми ще не раз помилятимемося. Тому необхідно мати на увазі, що нам потрібні засоби візуальної ідентифікації – за допомогою камер або винищувачів, піднятих у повітря, що на сьогодні є найгнучкішим і найпростішим способом швидко переміститися з однієї точки Литви в іншу, ідентифікувати об’єкт і вирішити, чи це зграя птахів, чи керований людиною апарат", – зазначив він.

Зокрема, за його словами, минулої весни сталось кілька інцидентів, про які не говорили публічно.

"Ми вже були, так би мовити, за крок від запуску, але виявилося, що це був надлегкий літак, який якимось чином опинився в повітряному просторі. За цей час ми спільно з (підприємством. – Ред.) Oro navigacija вдосконалили процедури швидкого закриття повітряного простору в певних зонах, щоб уникнути подібних інцидентів і катастрофічних наслідків", – зазначив командувач.

Він також додав, що мирний час правила застосування сили вимагають візуальної ідентифікації перед знищенням цілі, щоб переконатися, що це "не людина, яка заблукала на повітряній кулі, надлегкому літаку чи параплані".

"Інакше замість благої справи ми можемо отримати катастрофу", – зазначив Вайкшнорас.

Крім того, Вайкшнорас наголосив, що наразі найефективнішим способом збити безпілотник, який вторгся в повітряний простір країни, є ракета винищувача.

"Це найпростіший і найшвидший (спосіб. – Ред.)…На сьогодні ми не могли й навряд чи зможемо найближчим часом накрити всю територію Литви "залізним куполом", це мають розуміти й наші громадяни, оскільки на це потрібні мільярди", – сказав він.

Нагадаємо, у вересні частину мешканців південно-східної Литви було оповіщено про можливу повітряну тривогу, але згодом з’ясувалося, що радари зафіксували зграю птахів.

Також варто зазначити, що в Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.